Опубликован рендер среднемоторного спорткара Dodge Viper

Оберн-Хилс, США, , 07:23 — REGNUM Автомобильный дизайнер Абимелек Ареллано создал рендер собственной версии американского спорткара Dodge Viper. Об этом сообщается на сайте Tarantas.news.

Хотя такая компоновка и не присуща американским машинам, однако в данном случае она выглядит весьма гармонично. Моторный отсек, защищенный стеклянной крышкой, выглядит очень эффектно.

Напомним, выпуск Dodge Viper начался в 1992 году. При создании автомобиля автопроизводители вдохновлялись легендарной AC Cobra. Viper продолжил традиции классических американских спортивных машин.

«Гадюка» оснащена мощным мотором V10, который построен на базе движка Magnum из Chrysler L. A. Агрегат претерпел множество доработок. Так, у него заменен чугунный блок на алюминиевый.

Максимальная мощность 8-литрового мотора составляет 400 л. с. При этом вес авто составляет 323 кг. При создании авто был применен материал номекс, который используется для производства космической техники.

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