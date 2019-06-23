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Telegram позволит пользователям передавать права на каналы

Техника

Для этого они должны будут выполнить ряд условий

Telegram позволит пользователям передавать права на каналы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Телеграм

Вашингтон, 23 июня 2019, 21:46 — REGNUM  Пользователи мессенджера Telegram заметили, что в тестовой версии 5.8 приложения для Android появились новые функции. Об этом 23 июня сообщил портал Rozetked.

Они заметили, что появилась возможность добавления пользователей в список контактов без их телефонного номера, а также функция передачи прав на беседы или каналы. Отмечается, что передавать права можно будет лишь в случае, если передающий пользователь включит двухэтапную верификацию за семь дней до совершения действия.

Кроме того, перед ним будет поставлено ещё одно условие: он должен будет войти в мессенджер с текущего устройства за 24 часа до момента передачи прав. Предполагается, что это сделано для введения дополнительной защиты от злоумышленников.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в ближайшем будущем в Telegram появится возможность создавать общедоступные чаты с привязкой к местности (геочаты). Ожидается, что эта функция появится в мессенджере после очередного обновления.

Читайте ранее в этом сюжете: Telegram пообещал запустить геочаты

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