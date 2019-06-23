Китай укрепил позиции в мировом рейтинге суперкомпьютеров

Пекин, , 15:15 — REGNUM Авторы проекта Top500 обновили рейтинг мощнейших суперкомпьютеров. Рейтинг опубликован на сайте проекта.

Проект по составлению рейтинга 500 мощнейших суперкомпьютеров был запущен в 1993 году. В настоящее время авторы проекта обновляют рейтинг дважды в год — в июне и в ноябре.

Согласно обновлённому рейтингу, самыми мощными суперкомпьютерами остались две системы сборки американской компании IMB — Summit и Sierra, мощностью 148,60 и 94,64 FLOPS соответственно. Тройку мощнейших замкнул суперкомпьютер из Китая Sunway TaihuLight, мощность которого составляет 93,01 FLOPS.

Из 500 суперкомпьютеров, попавших в рейтинг мощнейших, 219 систем (43,8%) расположены в Китае, 116 (23,2%) — в США. Также в пятёрку стран с наибольшим количество суперкомпьютеров вошли Япония (29 систем), Франция (19 систем) и Великобритания (18 систем).

Из российских суперкомпьютеров в Top500 вошли две системы — установленный в вычислительном центре МГУ «Ломоносов-2» мощностью 64,38 FLOPS (93 место) и система Cray XC40 мощностью 35,14 FLOPS (365 место), установленная в главном вычислительном центре Росгидромета.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае американская компания Hewlett Packard Enterprise получила контроль над производителем суперкомпьютеров Cray Inc., выкупив большинство акций компании за $1,3 млрд.