Власти города в США заплатили $600 тыс. за избавление от вируса-вымогателя

Палм-Бич, США, , 14:33 — REGNUM Администрация города Ривьера-Бич (штат Флорида, США) выплатила $600 тыс. хакерам, захватившим городскую компьютерную инфраструктуру. Об этом сообщает Associated Press.

Компьютерная сеть администрации американского курортного города была атакована с помощью вируса-шифровальщика в конце мая. Кибератака поразила множество правительственных систем, включая службу спасения 911 — диспетчеры не могли вводить информацию о поступающих вызовах в компьютерную программу.

Совет города, население которого составляет около 35 тыс. человек, решил выплатить хакерам выкуп в размере $600 тыс. за избавление от вируса. Выкуп злоумышленникам был выплачен в виде криптовалюты.

Издание отмечает, что согласно данным Федерального бюро расследований, в 2018 году в США было зарегистрировано 1493 атаки с помощью вирусов-вымогателей, в результате которых хакерам было выплачено около $3,6 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае министерство внутренней безопасности США выпустило отчёт о новом вирусе, разработанном хакерской группировкой Hidden Cobra. В американском ведомстве заявили, что эта группировка связана с правительством КНДР.