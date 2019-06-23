Nokia разработала новый материал для батарей аккумуляторов

Хельсинки, , 13:57 — REGNUM Финская телекоммуникационная компания Nokia зарегистрировала патент на новую технологию изготовления литиевых батарей, повышающую ёмкость аккумуляторов в 2,5 раза. Об этом сообщает Yahoo Finance.

Новая технология была разработана сотрудниками исследовательского подразделения финской компании — Nokia Labs — совместно с учёными из Тринити-колледжа в Дублине. Новая технология изготовления литиевых батарей с нанотрубками позволяет повысить ёмкость аккумуляторов, использующихся на рынке мобильных устройств в настоящее время, в 2,5 раза при сохранении такого же размера.

В финской компании считают, что новая технология будет использоваться при производстве аккумуляторов для смартфонов, а также беспилотных летательных аппаратов и устройств интернета вещей (IoT). Однако представители Nokia не назвали точных сроков коммерциализации нового изобретения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в компании Nokia провели реорганизацию в рамках подготовки к развёртыванию мобильных сетей связи пятого поколения 5G.

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