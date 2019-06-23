Билл Гейтс назвал главную ошибку компании Microsoft

Вашингтон, , 12:20 — REGNUM Величайшей ошибкой компании Microsoft стало то, что она уступила рынок операционных систем для мобильных устройств компании Google, заявил основатель компании Билл Гейтс на мероприятии одного из главных инвесторов Microsoft — венчурного фонда Village Global. Об этом сообщает TechCrunch.

Основатель Microsoft объяснил, что в сфере программного обеспечения сформировалось несколько рынков, функционирующих по принципу «победитель получает всё». Одним из таких рынков стали операционные системы для мобильных устройств.

«Вы знаете, самая большая ошибка когда-либо произошла по причине моего неумелого руководства — это та, из-за которой Microsoft перестала не стала, чем является Android, то есть стандартной мобильной платформой, отличной от Apple. А ведь для Microsoft было бы естественным стать победителем на этом рынке… Итак, есть место ровно для одной операционной системы, не принадлежащей Apple, и сколько это стоит? 400 миллиардов долларов, которые достались компании Google, а не Microsoft», — рассказал Билл Гейтс.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Microsoft объявила, что выпуск обновлений для операционной системы Windows 10 Mobile будет прекращён в декабре 2019 года. Таким образом, компания отказалась от планов по развитию собственной операционной системы для мобильных устройств.