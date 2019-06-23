ПО «Полет» реконструируют для серийного производства «Ангары»

Омск, , 12:16 — REGNUM Омское производственное объёдинение «Полёт» после реконструкции сможет изготавливать до 22 универсальных модулей ракеты-носителя «Ангара» в год. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

22 июня глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетил омское ракетно-космическое предприятие. В настоящее время производится реконструкция ПО «Полёт», в ходе которой участок криогенной мойки корпусов баков, сети теплоснабжения, а также другие объекты будут подготовлены к серийному производству универсальных ракетных модулей для ракет-носителей семейства «Ангара».

Напомним, комбинация универсальных модулей позволяет собирать ракеты-носителя лёгкого («Ангара 1.1»), среднего («Ангара-А3») и тяжёлого класса («Ангара-А5»).

В настоящее время на площадках ПО «Полёт» идёт изготовление двух РН семейства «Анагар» — лёгкой «Ангара-1.2» и тяжёлой «Ангара-А5». Серийное производство готовых блоков первой ступени «Ангары» на омском предприятии будет запущено в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно материалам Роскосмоса, представленным на авиасалоне Париж-Ле-Бурже, одна из модификаций ракеты-носителя «Ангара-А5» сможет использоваться для запусков разрабатываемого транспортного корабля «Федерация».

Читайте ранее в этом сюжете: Модифицированная «Ангара-А5» сможет использоваться для запусков «Федерации»