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ВКС России получили два новейших боевых вертолета Ми-28НМ

Техника

До 2027 года Минобороны РФ закупит ещё 98 таких вертолетов

Москва, 23 июня 2019, 10:41 — REGNUM  Воздушно-космические силы Российской Федерации получили два новейших вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник». Об этом сегодня, 23 июня, в эфире телеканала «Звезда» глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

По словам Богинского, две боевые машины уже переданы министерству обороны Российской Федерации. Вскоре вертолеты будут подключены к государственным испытаниям. В 2020 году министерство обороны России получит ещё шесть вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник».

Главный конструктор вертолета Ми-28НМ Виталий Щербин рассказал, что «Ночной охотник» может применять широкий спектр воздушных средств поражения, включая ракеты воздух — воздух. Таким образом данный вертолет может сбивать ракеты противника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 2027 года министерство обороны России планирует закупить 98 модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник».

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Военно-промышленный комплекс
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