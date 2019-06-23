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Модифицированная «Ангара-А5» сможет использоваться для запусков «Федерации»

Техника

Ранее для запусков «Федерации» планировали использовать ракеты-носители «Енисей» и «Иртыш»

Модифицированная «Ангара-А5» сможет использоваться для запусков «Федерации»
Mil.ru
Ангара-А5

Париж, 23 июня 2019, 09:28 — REGNUM  Разрабатываемый космический пилотируемый корабль «Федерация» сможет выводиться на орбиту с помощью тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5В». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Роскосмоса, представленные на международном авиакосмическом салоне Париж-Ле-Бурже.

Многоразовый корабль «Федерация» разрабатывается в ракетно-космической корпорации «Энергия» с 2009 года. Предполагается, что этот корабль будет использоваться для пилотируемых полётов к Луне. Ранее сообщалось о возможности использования для запусков «Федерации» разрабатываемой сверхтяжёлой ракеты-носителя «Енисей» и ракеты-носителя среднего класса «Иртыш» (прежде называемой «Союз-5»).

Новые материалы Роскосмоса показывают, что запуски пилотируемого корабля также можно будет осуществлять с помощью одной из конфигураций ракеты-носителя «Ангара-А5В».

Как сообщало ИА REGNUM, первый запуск ракеты-носителя «Енисей» запланирован на 2022 год. Ожидается, что в качестве полезной нагрузки во время испытательного запуска будет использоваться макет корабля «Федерация».

Читайте ранее в этом сюжете: Первый запуск «Енисея» пройдет с макетом «Федерации»

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Космические полеты, аппараты и исследования
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