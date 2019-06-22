Суббота, 22 Июня 2019 года
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Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Техника

«У этой фигуры высшего пилотажа своего названия пока нет»

Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа
Павел Аджигильдяев
Ми-28

Москва, 22 июня 2019, 22:00 — REGNUM  Вертолет Ми-28 продемонстрировал новую сверхсложную фигуру высшего пилотажа. Об этом 22 июня сообщает телеканал «Звезда».

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры, на которых вертолет на скорости 90 километров в час вращается вокруг своей оси.

«У этой фигуры высшего пилотажа своего названия пока нет», — прокомментировал видео ведущий телеканала Алексей Егоров.

Напомним, Ми-28 или «Ночной охотник» принят на вооружение армией России, в 2015 году вертолеты были переброшены в Сирию, где в составе Авиационной группы ВВС России уничтожали бронетехнику и малоскоростные воздушные цели.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сирии успешно испытали российский боевой вертолет Ми-28НМ

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Военно-промышленный комплекс
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