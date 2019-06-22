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Беспилотные авто с технологией 5G представили в Сеуле

Техника

Высокоскоростное подключение к интернету позволяет мгновенно передавать на бортовой компьютер автомобиля информацию о дорожной обстановке

Беспилотные авто с технологией 5G представили в Сеуле
asawin
Технологии

Сеул, 22 июня 2019, 20:25 — REGNUM  На «Фестивале беспилотных автомобилей» в Сеуле протестировали легковые машины и автобусы, использующие технологию связи пятого поколения (5G). Об этом 22 июня сообщает ТАСС.

Мэр города Пак Вон Сун, а затем и журналисты, смогли в качестве пассажиров ознакомиться с возможностями нового поколения автомобилей-беспилотников.

Известно, что высокоскоростное подключение к интернету позволяет мгновенно передавать на бортовой компьютер автомобиля информацию о дорожной обстановке. Исходя из полученной информации, автомобиль сам анализирует ситуацию и корректирует свое движение. Эти возможности позволяют ему избегать дорожно-транспортных происшествий и объезжать городские пробки.

Напомним, ввод рейсовых автобусов, использующих технологию 5G, планируется в Сеуле на осень 2019 года.

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