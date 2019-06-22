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YouTube тестирует дизайн приложения с отдельным окном комментариев

Техника

В этой версии программы значок для его вызова будет находиться между кнопками «дизлайк» и «поделиться»

YouTube тестирует дизайн приложения с отдельным окном комментариев
YouTube

Вашингтон, 22 июня 2019, 17:43 — REGNUM  Видеосервис YouTube подтвердил информацию о том, что он тестирует новый дизайн мобильного приложения, в котором комментарии будут скрыты по умолчанию. Об этом 21 июня сообщил портал TechCrunch.

Сейчас пользователи приложения, желающие увидеть комментарии, могут прокрутить страницу до конца. В тестовой версии, которая сейчас доступна некоторым пользователям, проживающим в Индии, этот раздел отсутствует.

Увидеть страницу с комментариями можно после нажатия соответствующей кнопки, которая находится между кнопками «дизлайк» и «поделиться». Издание отмечает: сейчас сложно сказать, увеличит или уменьшит это изменение вовлеченность пользователей в обсуждение ролика.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что YouTube подумывает о создании отдельного видеохостинга для детей YouTube Kids. Кроме этого, компания рассматривает возможность появления на сервисе новой функции, позволяющей отключить автоматический запуск новых видео.

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