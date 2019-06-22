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Google случайно «переименовала» свою «умную» колонку

Техника

В онлайн-магазине компании устройство появилось под названием Nest Home

Маунтин-Вью, США, 22 июня 2019, 17:14 — REGNUM  В сети обсуждают инофрмацию о том, что компания Google может переименовать свою «умную» колонку Google Home в Nest Home. Об этом 22 июня сообщил портал Engadget.

В какой-то момент страница магазина Google со специальными предложениями стала показывать новое название устройства. После того, как журналисты портала Android Police связались с представителями IT-гиганта, те сообщили, что это изменение является ошибкой, которую вскоре исправят.

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Напомним, «умную» колонку Google Home компания вывела на рынок в мае 2018 года. Управление устройством происходит посредством голосового помощника Google Assistant.

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