Google случайно «переименовала» свою «умную» колонку

Маунтин-Вью, США, , 17:14 — REGNUM В сети обсуждают инофрмацию о том, что компания Google может переименовать свою «умную» колонку Google Home в Nest Home. Об этом 22 июня сообщил портал Engadget.

В какой-то момент страница магазина Google со специальными предложениями стала показывать новое название устройства. После того, как журналисты портала Android Police связались с представителями IT-гиганта, те сообщили, что это изменение является ошибкой, которую вскоре исправят.

Читайте также: Компания Huawei представила 7-нм процессор для бюджетных смартфонов

Напомним, «умную» колонку Google Home компания вывела на рынок в мае 2018 года. Управление устройством происходит посредством голосового помощника Google Assistant.

Читайте ранее в этом сюжете: Google решил отказаться от производства планшетных компьютеров