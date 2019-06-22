Разработчики Fortnite изменили минимальные системные требования

Кэри, США, , 16:01 — REGNUM Разработчики популярной многопользовательской игры Fortnite изменят минимальные системные требования для её 10-го сезона. Соответствующее объявление было опубликовано 21 июня на официальном сайте компании Epic Games.

https://twitter.com/FortniteGame/status/1142115460919545856

Новая версия игры перестанет идти на видеокартах, у которых отсутствует поддержка DirectX 11. Разработчики пояснили, что такой шаг позволит им сосредоточиться на совершенствовании игры для всех платформ.

Читайте также: Директор автосимулятора GRID 2019: Я ненавижу микротранзакции

Напомним, Fortnite представляет собой многопользовательскую игру с открытым миром и элементами симулятора выживания, в которой геймерам предлагается собирать ресурсы и строить укрепления. Ранее СМИ сообщили, что популярность Fortnite пошла на спад, в мае 2019 года игроки потратили на неё на 4% денежных средств меньше, чем в мае 2018-го.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели Pokemon Go выпустили игру по вселенной Гарри Поттера