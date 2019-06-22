Компания Blue Origin испытала двигатель для лунного модуля

Вашингтон, , 16:07 — REGNUM Частная американская аэрокосмическая компания Blue Origin провела первые огневые испытания двигателя BE-7, который будет использоваться в разрабатываемом лунном модуле. Об этом сообщил глава компании Джефри Безос на своей странице в социальной сети Twitter.

Безос, также являющийся основателем крупнейшей площадки электронной коммерции Amazon, рассказал, что первый запуск нового двигателя в космическом центре Маршалла прошёл успешно.

«Результаты запуска и техническое состояние двигателя великолепные. Двигатель проработал 35 секунд, как и было запланировано», — отметил глава Blue Origin.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае Джефри Безос представил прототип спускаемого лунного модуля «Blue Moon», который будет использоваться для доставки грузов и экипажей с окололунной орбитальной станции на поверхность Луны.