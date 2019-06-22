Экипажи МКС-60/61 отработали действия в условиях разгерметизации

п.г.т. Звездный городок, Московская область, , 14:08 — REGNUM Основной и дублирующий экипажи МКС-60/61 отработали действия в случае нештатной ситуации на тренировке в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Международный экипаж, который отправится к Международной космической станции (МКС) 20 июля, провёл тренировку в ЦПК «Типовые полётные сутки». Кроме стандартных научных и технических работ на станции в ходе этих тренировок отрабатываются действия в случае возникновения нештатной ситуации.

Тип аварийной ситуации для тренировки космонавтов, включая сбои в работе систем связи и жизнеобеспечения, возгорание на станции или угрозу столкновения с космическим мусором, выбирается случайно. В ходе последней тренировки космонавты столкнулись с проблемой разгерметизации на станции. Отмечается, что оба состава экипажей — основной и дублирующий — успешно справились с заданием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня главная медицинская комиссия признала годными к полёту по состоянию здоровья командиров основного и дублирующего экипажа МКС-60/61 Александра Скворцова и Сергея Рыжикова.

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