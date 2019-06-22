Huawei поставила более 100 млн смартфонов с начала года

Пекин, , 11:44 — REGNUM Поставки мобильных смартфонов китайской компании Huawei превысили 100 млн к концу мая. Об этом сообщает MyDrivers.

Согласно информации, представленной на мероприятии Huawei 21 июня, китайской компании удалось преодолеть отметку в 100 млн поставленных смартфонов 30 мая. Отмечается, что в прошлом году для этого потребовалось более шести месяцев.

Напомним, быстрый рост поставок смартфонов, продемонстрированный компанией Huawei в первом квартале года, был замедлен в связи с ограничительными мерами, принятыми в мае администрацией США. Китайская компания была внесена в «чёрный список», что предусматривает не только закрытие рынка США для Huawei, но и запрет американским компаниям на сотрудничество с китайским технологическим гигантом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня руководство Huawei признало, что в связи с санкциями США китайской компании придётся отказаться от планов по выходу на первое место по глобальным поставкам смартфонов в 2019 году.

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