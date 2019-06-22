Запущенный в мае спутник системы ГЛОНАСС ввели в эксплуатацию

Москва, , 10:13 — REGNUM Космический аппарат «Глонасс-М», запущенный в мае, введён в эксплуатацию 22 июня. Об этом свидетельствует отчёт Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш о составе спутниковой группировки ГЛОНАСС.

Введённый в эксплуатацию спутник был запущен с космодрома Плесецк 27 мая. С 22 июня аппарат начал использоваться по целевому назначению на позиции №12.

По состоянию на 22 июня в состав спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС входит 27 космических аппаратов. 24 спутника используются по целевому назначению, два аппарата выведены в орбитальный резерв, ещё один проходит лётные испытания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно Стратегии развития спутниковой системы, к 2033 году спутниковая группировка ГЛОНАСС будет полностью переведена на аппараты третьего поколения «Глонасс-К2».

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