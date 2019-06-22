Для «Ангары» с повышенной грузоподъемностью модернизируют разгонные блоки

Париж, , 09:01 — REGNUM Ракеты-носители тяжёлого класса семейства «Ангара» с повышенной грузоподъёмностью будут оснащены модернизированными разгонными блоками с увеличенным объёмом топливных баков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Роскосмоса, представленные на международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже.

По данным издания, модернизированные разгонные блоки будут применяться при запусках ракеты-носителя «Ангара-А5» с повышенной грузоподъёмностью («Ангара-А5В»). Специально для этой модификации сверхтяжёлой РН будут переработаны кислородно-керосиновые блоки «ДМ-УЗ» и кислородно-водородные «КВТК-УЗ».

Напомним, лётные испытания ракеты-носителя «Ангара-А5В» запланированы на 2026 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный авиасалон в аэропорту Ле-Бурже под Парижем проходит с 17 по 23 июня. Разработки отечественных аэрокосмических предприятий представлены в объединённой композиции Роскосмоса, разместившейся на площади 181,5 кв. м.