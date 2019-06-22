Компания Huawei представила 7-нм процессор для бюджетных смартфонов

Пекин, , 08:10 — REGNUM Китайская компания Huawei представила однокристальную систему (SoC) Kirin 810, производимую по 7-нанометровому технологическому процессу. Об этом сообщает GizChina.

Новый процессор для мобильных устройств от Huawei был представлен на мероприятии компании, посвящённом выпуску новых смартфонов линейки Nova. Одно из устройств этой серии — Nova 5 — станет первым смартфоном на базе Kirin 810.

Как и другой процессор Huawei — Kirin 980, а также процессоры Snapdragon 855 от Qualcomm и A12 от Apple, Kirin 810 производится на базе 7-нм техпроцесса.

Архитектура Kirin 810 состоит из двух ядер Cortex-A76 с тактовой частотой 2,27 ГГц и шести ядер Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. Также система оснащена встроенным графическим процессором GPU Mali-G52.

Отмечается, что смартфоны с Kirin 810 смогут обрабатывать изображения при фото и видеосъёмке на уровне флагманских моделей, при этом новый процессор ориентирован на бюджетные устройства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа 2018 года Huawei представила чип Kirin 980, ставший первый мобильным процессором, изготовленным по 7-нм техпроцессу.

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