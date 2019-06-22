СМИ узнали об очередном переносе запуска корабля Starliner с МКС

Вашингтон, , 07:24 — REGNUM Планируемая дата запуска американского космического корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС) перенесена с августа на сентябрь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным издания, первый полёт корабля компании Boeing CST-100 Starliner к МКС состоится 17 сентября. Этот запуск, ранее планировавшийся на август, пройдёт в беспилотном режиме. Впоследствии американское аэрокосмическое агентство NASA рассчитывает использовать эти корабли для доставки к орбитальной станции астронавтов и космических туристов.

Первый запуск CST-100 Starliner с экипажем запланирован на 30 ноября. На борту корабля к МКС отправятся астронавты NASA Майкл Финк и Николь Аунапу Манн, а также сотрудник Boeing Кристофер Фергюсон. Отметим, именно Фергюсон был командиром шаттла «Атлантис» STS-135, совершившего в 2011 году последний полёт перед закрытием программы «Спейс шаттл».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая американская компания Boeing завершила наземную серию испытаний двигателей корабля CST-100 Starliner.

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