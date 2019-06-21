В 2020 году три компании представят революционные цинковые аккумуляторы

Лондон, , 23:28 — REGNUM Компании Bryt Energy, Connected Energy и Eos Energy Storage объединились в рамках проекта разработки технологии производства цинковых гибридных аккумуляторов для рынка Великобритании. Об этом 21 июня сообщил журнал Power Engineering.

Ох представители утверждают, что новая технология является «революционной в энергетической отрасли» и их аккумуляторные батареи могут стать «самыми конкурентоспособными и недорогими» на рынке. Первую сертифицированную в ЕС систему компании предоставят британскому коммерческому и промышленному сектору в 2020 году.

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Напомним, компания Eos Energy Storage занимается разработкой технологии цинковых гибридных аккумуляторов с 2008 года. Её штаб-квартира находится в городе Эдисон (штат Нью-Джерси, США). Компания продаёт свои устройства в США, Индию и страны Южной Америки.

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