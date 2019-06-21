Минобороны РФ заявило об уничтожении единственной подлодки ВМС Украины

Москва, , 18:15 — REGNUM Министерство обороны России приняло решение об утилизации подводной лодки «Запорожье», входившей до 2014 года в состав ВМС Украины.

Информация о тендере на утилизацию субмарины размещена 21 июня на официальном интернет-портале госзакупок.

Напомним, дизельная подводная лодка «Запорожье» была единственной подлодкой Украины и последней из субмарин проекта 641, остававшейся на вооружении какой-либо страны.

В состав Черноморского флота подлодка «Запорожье» вошла в 2014 году по решению экипажа, поднявшего Андреевский флаг.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вышел из состава Украины и принял решение вернуться в Российскую Федерацию весной 2014 года по итогам всенародного референдума. После этого часть кораблей ВМС Украины вошла в состав ЧФ, часть ушла из Севастополя в Одессу, а часть не смогла этого сделать из-за плачевного технического состояния.

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