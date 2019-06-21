Walmart использует AI-камеры для обнаружения воров

Вашингтон, , 14:58 — REGNUM Крупнейшая американская компания сетевых магазинов Walmart подтвердила, что использует камеры распознавания изображений при проверках для обнаружения краж, 21 июня сообщает новостной сайт Business Insider.

Камеры определяют, когда товары помещаются в сумку, без предварительного сканирования кассиром или на кассе самообслуживания, 21 июня сообщает новостной сайт Business Insider .

Walmart рассказал Business Insider, чем применяет эту технологию в более чем 1000 магазинах.

Компания заявила, что она сделала «инвестиции для обеспечения безопасности наших клиентов и партнеров».

Схема, получившая название Missed Scan Detection by Walmart, использует технологию, поставляемую ирландской компанией Everseen.

Камеры отслеживают предметы, а не людей. Если товар обнаружен в сумке до того, как он был отсканирован на кассе, система может вызвать сотрудника для «помощи».

Потери продуктов в розничной торговле из-за кражи или ошибки уменьшились при использовании данной технологии.

Однако Британская торговая сеть Sainsbury не использовала камеры распознавания образов в своих магазинах.