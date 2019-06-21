Google решил отказаться от производства планшетных компьютеров

Маунтин-Вью, США, , 12:50 — REGNUM Google больше не будет производить планшетные компьютеры. При этом она продолжит поддерживать уже выпущенный Pixel Slate. Об этом 20 июня сообщил портал The Verge.

Издание пишет, что Google также приняла решение отменить два проекта планшетов, уже находившихся в разработке. Информацию на своей странице в Twitter подтвердил руководитель аппаратного направления Google Рик Остерло. Он заявил, что его команда будет двигаться вперед «исключительно» в направлении создания ноутбуков.

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Напомним, 12,3-дюймовый планшет Pixel Slate компания Google представила в октябре 2019 года. Устройство получило неоднозначные отзывы, например, эксперты портала Gizmodo посчитали его идеальным для Android устройством. При этом издание The Guardian заявило, что Pixel Slate является убедительным доводом в пользу того, чтобы отказаться от планшетов на Android.

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