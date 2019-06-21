В Жуковском разрабатывают легкий самолёт для региональной авиации

Жуковский, Московская область, , 12:12 — REGNUM Лёгкий многоцелевой самолет короткого взлета и посадки для региональной авиации разрабатывают специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского, сообщает 21 июня пресс-служба института.

Самолёт будет отличаться от существующих аналогов увеличенной с 300−350 до 650−700 км/ч скоростью полёта и дальностью — с 700−1000 до 2000 километров. Для его эксплуатации потребуется взлетно-посадочная полоса (ВПП) длиной до 400 метров, у аналогов — до 800.

«Совместить в компоновке воздушного судна такие противоречивые требования довольно сложно: например, взлетать с короткой ВПП можно только на небольшой скорости, из-за чего страдают аэродинамическое качество и скорость полета на крейсерском режиме», — пояснил начальник отдела отделения системных исследований и концептуального проектирования авиационно-космической техники ЦАГИ Вячеслав Кажан.

В результате исследований учёные ЦАГИ и ЦИАМ (Центральный Институт Авиационного Моторостроения им. П.И. Баранова) пришли к выводу, что поддерживать необходимые параметры удастся с помощью энергетики распределенной гибридной силовой установки, состоящей из турбовального двигателя, 20−30 электровентиляторных моторов, электрогенератора и резервной аккумуляторной батареи.

В настоящее время работа находится на этапе компьютерного моделирования, завершены предварительные оценки. В следующем году институт планирует продолжить работу: учёные проведут экспериментальные исследования разработанных моделей.

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