Пекин активно переходит на гигабитный интернет в 2019 году

Пекин, , 08:54 — REGNUM Beijing Unicom, дочерняя компания китайского оператора связи China Unicom, инициировала внедрение широкополосного доступа к интернету на скоростях до 1 Гбит/сек в 2019 году, сообщает 20 июня газета Beijing Daily.

В настоящее время гигабитная сеть доступна только в нескольких местах в городе. Компания занимается строительством инфраструктуры, которая может обеспечить такие скорости по всему городу. Beijing Unicom также снизила месячную стоимость доступа к гигабитному интернету с 1000 юаней ($144,37) до 599 юаней.

Обычно гигабитный интернет передается через оптоволоконные линии и обеспечивает скорости до 1000 Мбит/сек. Это в десять раз быстрее, чем наиболее распространенный нынешний широкополосный интернет может обеспечить.