Созданный на 3D-принтере танк представят на «Армии-2019»

Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:43 — REGNUM Около 20 образцов военной техники, включая секретные разработки и созданный на 3D-принтере танк, представит на военно-техническом форуме «Армия-2019» корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ). Об этом 21 июня сообщает пресс-служба корпорации.

Так, на открытой выставке УВЗ продемонстрирует модернизированный танк Т-72 с системой управления огнем с тепловизионным прицелом, боевую машину поддержки танков БМПТ-72, БМП-1АМ, двухзвенный гусеничный тягач ДТ-10ПМ и другую технику.

На стенде УВЗ будет представлен уникальный танк Т-90МС, созданный на 3D-принтере по оригинальным чертежам разработчика — Уральского конструкторского бюро транспортного машипностроения (УКБТМ). В демонстрационном центре «Ростеха» покажут натурный образец 57-мм автоматической облегченной артиллерийской установки АУ-220М.

«Некоторые перспективные образцы вооружения (перечень засекречен) в действии продемонстрируют военным специалистам на закрытых показах», — отметили в УВЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, пятый международный военно-технический форум «Армия-2019» пройдет в подмосковном парке «Патриот» с 25 по 30 июня. На нем, в частности, впервые представят плавающий бронированный транспортер БТ-3Ф с дистанционно-управляемым боевым модулем.

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