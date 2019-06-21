Владелец домена взыскал с Роскомнадзора убытки «за блокировку»

Казань, , 06:44 — REGNUM Предприниматель Арсен Мирзаян, чей домен оказался заблокирован в связи с приостановкой делегирования домена по требованию Роскомнадзора, сначала обжаловал это решение, а потом взыскал убытки с управления Роскомнадзора в Татарии, самого Роскомнадзора и регистратора доменного имени. Делегирование домена было приостановлено, так как ведомство посчитало, что сведения из открытых баз данных, включая базу судов и налоговой службы, размещённые на сайте, владелец сайта не имел полномочий распространять, хотя те и передавались бесплатно. Суд снизил запрашиваемую сумму с 4,984 млн рублей до 415,6 тыс. рублей. Решение суда не устроило бизнесмена и он обратился с апелляционной жалобой, которая пока не принята к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В 2016 году в Управление Роскомнадзора по Татарии поступило обращение бизнесмена, который пожаловался на сайт, принадлежащий Арсену Мирзаяну, где содержались данные, скопированные с открытых, официальных сайтов различных государственных и судебных ведомств. В результате управление вынесло решение о снятии делегирования доменного имени, направив регистратору — ООО «Регистратор доменных имен — РЕГ.РУ» соответствующее требование.

«Требование мотивировано том, что персональные данные индивидуального предпринимателя, размещенные на различных интернет-сайтах в сети Интернет, были скопированы с официальных интернет-ресурсов уполномоченных органов, которые публикуют такие данные на основании требований федеральных законов формате «Открытых данных», доступных неограниченному кругу лиц (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, банк исполнительных производств ФССП России, ГАС Правосудие, фотоизображения [лиц, замещающих выборные и государственные должности). Информация, полученная из указанных источников, используется интернет-ресурсом огрн. онлайн, дублирующим функции органов государственной власти в отсутствии соответствующих правовых оснований в нарушение ч. 2 ст. 5 ФЗ «О персональных данных», — отмечалось в документах суда.

Ведомство также заявляло, что сведения хоть и предоставляются бесплатно, но используются для получение прибыли в виде контекстной рекламы.

Домен был разделегирован 24 ноября 2016 года. Такое решение не устроило администратора — владельца домен и он обратился в суд, где решение управления было признано незаконным, так как доводы «основаны на неверном толковании норм права», а распространение информации на интернет-сайте «осуществляется в полном соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Законом о персональных данных». Роскомнадзор обязали устранить нарушение прав Мирзаяна, направив регистратору решение об отмене требования. Обжаловать вердикт суда ответчик не смог, и в октябре 2017 года оно было оставлено в силе.

Делегирование домена было восстановлено 19 июля 2017 года, но за это время возникли убытки, которые Арсен Мирзаян и потребовал выплатить Роскомнадзор, его управление в Татарии, а также регистратора доменного имени. Сумма требований в иске от декабря 2018 года составляла 4 984 179,38 рубля. Истец посчитал упущенную выгоду, а убыток просил выплатить солидарно.

«За более чем полугодовой период приостановления делегирования домена сайт истца огрн. онлайн полностью потерял посещаемость, стабильный рост которой сохранялся на протяжении всего времени работы сайта до действий ответчиков. По мнению истца, потеря посещаемости сайта привела к возникновению у него убытков в виде упущенной выгоды по получению дохода от рекламы, размещаемой на сайте. Истец дважды обращался к ответчикам с досудебными претензиями о возмещении убытков», — уточнялось в материалах дела.

Суд требование истца удовлетворил частично, взыскав с ведомств ответчиков лишь 415 603 рубля 8 копеек, по регистратору во взыскании убытков было отказано. Подобное решение не устроило предпринимателя и он обратился с апелляционной жалобой. Последняя пока не принята к производству.