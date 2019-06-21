Arianespace в июле запустит разведывательный спутник для ОАЭ

Куру, Франция, , 03:24 — REGNUM Компания Arianespace, являющаяся оператором космодрома Куру во Французской Гвиане, планирует в ближайшее время осуществить запуск спутника для вооружённых сил Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом 21 июня глава компании Стефан Израэль.

По его словам, запуск намечен на 5 июля. Лёгкая ракета-носитель Vega должна будет вывести на орбиту разведывательный аппарат Falcon Eye FE1. Это будет 15-й по счёту запуск данной ракеты.

Ранее Arianespace заключила контракт с ОАЭ на запуск двух военных разведывательных спутников. Разработкой аппаратов занимались компании Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space.

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