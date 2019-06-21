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Ракета Ariane 5 со спутниками стартовала во Французской Гвиане

Техника

Ракета-носитель должна вывести на орбиту космические аппараты T-16 и Eutelsat 7-C

Ракета Ariane 5 со спутниками стартовала во Французской Гвиане
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Ракета-носитель Ariane 5

Куру, Франция, 21 июня 2019, 01:41 — REGNUM  Ракета-носитель Ariane 5 с двумя вещательными спутниками успешно стартовала с космодрома «Куру» во Французской Гвиане. Об этом сообщается на сайте компании — оператора космодрома Arianespace.

Ракета должна вывести на орбиту спутник T-16, построенный компанией Airbus Defence and Space для оператора связи AT&T, а также аппарат Eutelsat 7-C, изготовленный калифорнийской фирмой Maxar Technologies для французской компании Eutelsat Communications. Оба спутника должны быть развёрнуты на геостационарной орбите.

Это уже второй запуск ракеты-носителя Ariane 5 с космодрома «Куру» в текущем году. В феврале при помощи данной ракеты были успешно выведены на орбиту саудовский и индийский спутники связи.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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