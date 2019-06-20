Lockheed Martin за 10 лет выпустит 1548 истребителей F-35

Вашингтон, , 18:37 — REGNUM Ресурс Forecast International опубликовал обновленное исследование мирового рынка истребительной авиации. В прогнозе отмечается, что с 2019 по 2029 год будет выпущен 3401 истребитель на общую сумму 260 миллиардов долларов. Это будет более чем на 17 процентов (499 единиц) выше, чем количество самолетов, которые производители выпускали в течение предыдущих 10 лет, когда производство истребителей в среднем составляло около 290 самолетов в год.

Пик производства придётся на 371 самолет в 2021 и 2022 годах. Ежегодное производство будет снижаться до 2027 года — тогда их производство упадет до 313 самолетов.

Программа компании Lockheed Martin по производству F-35 станет крупнейшей программой по производству истребителей в течение следующего десятилетия, в первую очередь, из-за выбора F-35 в качестве истребителя для ВВС, ВМС и морской пехоты США. Из почти 3400 истребителей, которые, как ожидается, сойдут с конвейера в течение следующих 10 лет, 1548 будут F-35, что составит около 45,5 процента рынка.

Перспективы остальных американских истребителей Boeing F-15 и F/A-18E/F Super Hornet и F — 16 Lockheed Martin-продолжают улучшаться. ВМС США расширяют заказ на Super Hornet, чтобы восполнить дефицит палубных истребителей, а ВВС США попросили Конгресс профинансировать закупку новой, модернизированной версии F-15E.

Истребитель F-16 представляет интерес для стран Восточной Европы и Азии, которые хотят купить американский истребитель, но не могут позволить себе F-35.

Согласно прогнозу Forecast International, российская «Объединенная авиастроительная корпорация» займет 8,223 процента доли мирового рынка производства истребителей.