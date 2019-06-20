Китай показал модернизированный истребитель пятого поколения FC-31

Париж, , 17:33 — REGNUM Китай на международном авиасалоне в Париже продемонстрировал модернизированный вариант своего истребителя-невидимки пятого поколения FC-31. Масштабная модель боевой машины была показана на стенде государственной компании Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Об этом пишет китайское издание Global Times, структурное подразделение печатного органа ЦК КПК газеты «Жэньминь жибао».

Показанная модель имеет заметные изменения в дизайне, которые могут значительно улучшить его возможности. Оптимизированная аэродинамическая конструкция снижает сопротивление воздуха.

Также визуально заметно, что самолет получил новые двигатели. Сопла двигателей на модели FC-31, представленной в Париже, сильно отличаются по структуре и форме от тех, которые использовались ранее.

Китайские эксперты считают, что самолет стал более маневренным и способен перевозить больше топлива, что даст ему большую дальность действия.

Они также уверены, что новая версия FC-31 станет более конкурентоспособной на международном рынке. Для стран, которые хотят купить передовой истребитель-невидимку интересно то, что FC-31 по боевым характеристикам схож с американским истребителем F-35, но намного дешевле. Кроме того Китай не ставит никаких политических условий при продажах оружия другим странам в отличие от США.