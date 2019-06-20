Оренбуржье получило новую спецтехнику для тушения лесных пожаров

Оренбург, , 16:12 — REGNUM В Оренбургской области в 2019 году на реализацию нацпроекта «Экология» в части сохранения и воспроизводства лесного фонда выделено 68 млн рублей. Из них значительная часть — 43,8 млн рублей — направлена на закупку лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования для государственного учреждения «Центр пожаротушения и охраны лесов Оренбургской области», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Сегодня, 20 июня, врио губернатора Денис Паслер вручил региональному Центру пожаротушения и охраны лесов новую спецтехнику.

«Национальный проект «Экология» призван решить ряд задач, не теряющих актуальности для области. Одна из них — наращивание лесного фонда Оренбуржья. Лесов у нас чуть больше 4% от всей территории области, каждое лето возрастает пожароопасность. Учитывая эти природно-климатические особенности и износ техники в лесном хозяйстве региона, новые спецавтомобили и оборудование нам просто необходимы», — подчеркнул Денис Паслер.

Для борьбы с лесными пожарами министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области приобрело три пожарные автоцистерны на три и шесть кубометров, 12 малых лесопатрульных комплексов на базе автомобиля УАЗ «Фермер», оснащенных оборудованием для тушения низовых и степных палов, четыре колесных трактора МТЗ «Беларус» для борьбы с огнем в труднодоступных местах и локализации лесных пожаров. Для работ по лесовосстановлению и лесоразведению закуплено три колесных трактора МТЗ «Беларус», три лесных плуга, три сеялки для лесных питомников, две лесопосадочные машины, три выкопочных скобы и почвенная фреза. С момента образования министерства лесного и охотничьего хозяйства области в таком объеме лесопожарная и лесохозяйственная техника закуплена впервые.

Региональный проект «Сохранение лесов» призван решить задачу качественного сохранения лесов, в том числе на основе их воспроизводства. Реализация проекта рассчитана до 2024 года. Основной целью проекта является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% и снижение ущерба от лесных пожаров на 60% к 2024 году. Объём финансового обеспечения на весь период реализации до 2024 года составляет 384 млн рублей. Примерно 252 млн рублей предусмотрено для приобретения специализированной техники и оборудования.