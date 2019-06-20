Четверг, 20 Июня 2019 года
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Появились фото бензиновой версии обновленного Renault Megane

Техника

Кузов авто прикрыт камуфлированной плёнкой

Появились фото бензиновой версии обновленного Renault Megane
Иллюстрация: Motor1
Обновленный Renault Megane

Булонь-Бийанкур, Франция, 20 июня 2019, 14:57 — REGNUM  Фотошпионы засняли бензиновую версию обновленного хэтчбека Renault Megane в камуфлированной плёнке. Изображение авто размещено на портале Motor1.

Камуфляж авто спереди и сзади не мешает рассмотреть встроенную в задний бампер выхлопную трубу. Предполагается, что там находится дополнительная система фильтрации выхлопных газов, которую сейчас тестируют.

Вполне возможно, что под камуфляжем у Megane более крупная радиаторная решетка и модернизированные фары. Сзади у новинки просматриваются некоторые небольшие изменения в бампере, а также новая геометрия задних фонарей.

Премьеру новинки ожидают осенью 2019 года. Старт продаж намечен на конец года.

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