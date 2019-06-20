Четверг, 20 Июня 2019 года
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Компания Toyota представила фары, которые могут идентифицировать человека

Техника

На расстоянии около 56 метров от автомобиля

Токио, 20 июня 2019, 14:18 — REGNUM  Японская корпорация Toyota представила адаптивные светодиодные фары BladeScan для Lexus. Об этом 20 июня сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Новые фары способны распознать человека в ночное время на расстоянии около 56 метров от автомобиля. Новинка будет доступна для японского кроссовера Lexus RX 450h 2020 модельного года. BladeScan лучше адаптируются к дороге, чем нынешние активные фары.

Сообщается, что точность регулировки новых фар составляет 0,7 градуса, в то время как у адаптивных фар Lexus точность составляет 1,7 градуса. Более точная регулировка даёт возможность освещать участки дороги, которые часто трудно увидеть.

Принцип работы фар состоит в том, что ряд светодиодов в модуле размещёны в углу лампы. Оттуда они излучают свет по диагонали через два вращающихся зеркала в форме лезвия. Таким образом, включение и выключение светодиодов синхронно с вращающимися зеркалами даёт возможность системе размещать пучок света именно там, где он должен быть.

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