В ЦИАМ разработали новый теплообменник для системы охлаждения авиадвигателя

Москва, , 13:18 — REGNUM Разработанный в Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова теплообменник позволит комплексно улучшить характеристики двигателя, более эффективно охлаждать напряженные лопатки турбины и отводить тепло маслосистемы. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба института.

Доклад о перспективных теплообменниках, разрабатываемых в ЦИАМ, представил инженер института Иван Вербанов в ходе школы-семинара в МГТУ им. Н.Э. Баумана. По словам специалиста, теперь разработчики не ограничены в геометрии ячейки и благодаря аддитивным технологиям могут проектировать теплообменники с характеристиками лучшими, чем у изготавливаемых традиционными технологиями.

Отмечается также, что представленный на школе-семинаре ветвистый теплообменник для системы охлаждения многоконтурной газотурбинной установки (конкретно — для лопаток турбины) уже запатентован.

Школа-семинар молодых ученых и специалистов под руководством академика РАН Александра Леонтьева проводится МГТУ им. Н.Э. Баумана один раз в два года, начиная с 1977 года. Школа-семинар объединяет молодых исследователей и ведущих ученых, работающих в области тепломассообмена, и предоставляет возможность для открытого обсуждения и оценки полученных результатов.

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