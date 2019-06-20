Четверг, 20 Июня 2019 года
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Новый китайский внедорожник GAC GS8 заметили в России

Техника

На автовозе в Московской области

Новый китайский внедорожник GAC GS8 заметили в России
Иллюстрация: Carsweek
GAC GS8

Красногорск, 20 июня 2019, 11:14 — REGNUM  Автолюбители засняли новый китайский внедорожник GAC GS8 на автовозе в Московской области. Видео с авто размещено в группе «GAC Trumpchi GS8 | ГАК Трампчи клуб» в соцсети «ВКонтакте».

Камуфлированная плёнка скрывает только отдельные элементы экстерьера нового внедорожника — крылья, бампера и часть задней двери. Причины наличия камуфляжа неизвестны.

По предварительной информации, в России должна появиться такая же версия GAC GS8, какую предложили автомобилистам Китая.

Под капотом внедорожника установлен бензиновый турбодвигатель на два литра, который выдаёт 201 л. с. Он агрегатируется с автоматической коробкой передач. Привод у автомобиля 4×4.

Продажи GAC GS8 в России намечены на сентябрь 2019 года.

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