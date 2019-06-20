Амурский университет первым из дальневосточных вузов запустит спутник

Благовещенск, , 10:50 — REGNUM Группа преподавателей и студентов Научно-образовательного центра Амурского государственного университета (АмГУ) готовится к запуску малого космического аппарата «АмурСат», сообщает 20 июня пресс-служба вуза.

Спутник отправится в космос 5 июля с запуском с ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома «Восточный». Отмечается, что успешное завершение этой миссии сделает АмГУ первым в списке дальневосточных вузов, запустивших собственный аппарат в космос. Вместе со спутником АмГУ на орбиту будут выведены метеорологический спутник «Метеор-М» № 2−2 и нескольких десятков малых космических аппаратов.

«Символично то, что запуск первого дальневосточного спутника будет произведен с амурской земли, на территории которой расположен космодром «Восточный». Запуск университетского спутника — важный шаг на пути к подготовке квалифицированных кадров для ракетно-космической промышленности России, и правительство Амурской области уделяет этому вопросу особое внимание», — отметили в вузе.

«АмурСат» («АмГУ-1») — малый космический аппарат формата 3U CubeSat (100×100×340,5 мм), весом около 3 килограммов. Кроме прибора собственной разработки АмГУ «Фотон-Амур», приборный состав малых научно-образовательных аппаратов включает в себя детектор заряженных частиц «ДеКор» разработки НИИЯФ МГУ (обеспечивает мониторинг космической погоды на низких околоземных орбитах) и технологический демонстратор приемника АЗН-В (обеспечивает прием сигналов с гражданских воздушных судов).

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