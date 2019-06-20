В Лондоне объявили лучших дилеров Bentley в Европе

Лондон, , 10:03 — REGNUM Лучшим дилером по продажам авто в Европе стала компания «Bentley Москва-Волгоградский Авилон». Об этом сообщает пресс-служба автодилера.

Награждение призеров прошло на ежегодной Международной дилерской конференции в Лондоне.

Компания «Bentley Москва-Волгоградский Авилон» также получила премию «Лучший дилер России», тем самым подтвердив прошлогоднее достижение в этой номинации. Жюри поставило дилеру шесть звёзд из шести возможных. Компания «Bentley Москва-Волгоградский Авилон» стала единственным шестизвездочным дилером в России.

Ещё одной премией дилера наградили за сервисное обслуживание автомобилей. В этой номинации компания заняла второе место.

Кроме «Bentley Москва-Волгоградский Авилон» шесть звезд в этом году получили представители бренда во Франкфурте, Бухаресте, Лейдене, Ганновере и Маастрихте.

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