Четверг, 20 Июня 2019 года
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Появились подробности о новом Ford Mustang Shelby GT500

Техника

Он станет самым мощным автомобилем компании за всю историю

Дирборн, США, 20 июня 2019, 09:32 — REGNUM  Американская компания Ford раскрыла характеристики своего самого мощного автомобиля Ford Mustang Shelby GT500. Об этом сообщает издание Autonews.

Под капотом авто установлен 770-сильный 5,2-литровый агрегат. Автопроизводитель уверяет, что это самый мощный и оборотистый двигатель V8 с приводным нагнетателем в мире.

Мотор агрегатируется с 7-скоростным «роботом» с двумя сцеплениями. Максимальная скорость переключения скоростей, которую позволяет совершить коробка передач — 100 миллисекунд. Трансмиссия имеет несколько режимов, включая Normal, Sport, Drag и Track. Также автопроизводитель добавил функцию быстрого старта Launch Control.

С 0 до 96 км/ч Ford Mustang Shelby GT500 разгоняется примерно за три секунды. При этом максимальная скорость спорткара достигает 290 км/час.

Автомобиль имеет перенастроенную подвеску с амортизаторами нового поколения и облегченными пружинами.

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