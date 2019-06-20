Южная Корея предложит полсотни стандартов для электрокаров к 2023 году

Сеул, , 08:43 — REGNUM Министерство промышленности Южной Кореи планирует предложить 52 промышленных стандарта для электромобилей. Об этом 20 июня сообщает Yonhap.

Всего южнокорейское ведомство планирует предложить 300 промышленных стандартов в различных сегментах, начиная с электромобилей и заканчивая микросхемами. Как сообщили в министерстве, в настоящее время промышленные стандарты в этих сферах в основном выпускают несколько ведущих стран мира — в основном США и Германия.

«В эпоху четвёртой промышленной революции Южная Корея должна стать первопроходцем, предложив собственную стандартизацию», — заявил министр торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Сунг Юн Мо.

Южная Корея также планирует предложить соответствующим международным органам в области стандартизации 28 стандартов в энергетическом сегменте, включая регулирование безопасности водородных зарядных станций.

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