Четверг, 20 Июня 2019 года
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Южная Корея предложит полсотни стандартов для электрокаров к 2023 году

Техника

А также 28 стандартов в энергетическом сегменте

Сеул, 20 июня 2019, 08:43 — REGNUM  Министерство промышленности Южной Кореи планирует предложить 52 промышленных стандарта для электромобилей. Об этом 20 июня сообщает Yonhap.

Всего южнокорейское ведомство планирует предложить 300 промышленных стандартов в различных сегментах, начиная с электромобилей и заканчивая микросхемами. Как сообщили в министерстве, в настоящее время промышленные стандарты в этих сферах в основном выпускают несколько ведущих стран мира — в основном США и Германия.

«В эпоху четвёртой промышленной революции Южная Корея должна стать первопроходцем, предложив собственную стандартизацию», — заявил министр торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Сунг Юн Мо.

Южная Корея также планирует предложить соответствующим международным органам в области стандартизации 28 стандартов в энергетическом сегменте, включая регулирование безопасности водородных зарядных станций.

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Электромобили
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