В России улучшают комплекс «Тор» для отражения сетевых компьютерных атак

Москва, , 07:58 — REGNUM Специалисты концерна «Автоматика» разрабатывают вторую версию программно-аппаратного комплекса «Тор», предназначенного для обнаружения сетевых компьютерных атак на компоненты информационной системы. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Отмечается, что «Тор» востребован в органах государственной власти. Он выявляет подозрительные действия, которые способны нанести вред операционным системам и приложениям. Необходимость обновления этого продукта возникла из-за появления новых вызовов в сфере защиты информации, а также повышения интенсивности компьютерных атак.

Предполагается, что улучшенная версия программы будет выпущена осенью 2019 года.

Ранее специалисты Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ) им. И.С. Брука (входит в концерн Ростеха «Автоматика») разработали шесть промышленных компьютеров различных форм-факторов на базе процессоров «Эльбрус» и МЦСТ-R.

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