На дорогах Москвы начались испытания беспилотных автомобилей

Москва, 19 июня 2019, 23:22 — REGNUM В Москве на городских дорогах проводится тестирование беспилотных автомобилей, сообщает 19 июня газета «Известия» со ссылкой на источники в «Яндексе», который является разработчиком этого проекта.
По информации издания, пять беспилотных автомобилей на базе Toyota Prius испытываются на МКАД, ТТК, Кутузовском и Ленинском проспектах. Ещё двадцать аналогичных машин ожидают выдачи разрешения.
На этапе испытаний в автомобилях находятся водители, готовые взять управление в нештатной ситуации.
Издание утверждает, что осенью на российских дорогах могут появиться беспилотные машины, созданные в рамках проекта «КамАЗа» и Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ).
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