На дорогах Москвы начались испытания беспилотных автомобилей

Москва, , 23:22 — REGNUM В Москве на городских дорогах проводится тестирование беспилотных автомобилей, сообщает 19 июня газета «Известия» со ссылкой на источники в «Яндексе», который является разработчиком этого проекта.

По информации издания, пять беспилотных автомобилей на базе Toyota Prius испытываются на МКАД, ТТК, Кутузовском и Ленинском проспектах. Ещё двадцать аналогичных машин ожидают выдачи разрешения.

На этапе испытаний в автомобилях находятся водители, готовые взять управление в нештатной ситуации.

Издание утверждает, что осенью на российских дорогах могут появиться беспилотные машины, созданные в рамках проекта «КамАЗа» и Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ).

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