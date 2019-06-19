В США заявили о проекте гиперзвуковой ракеты с «фундаментальным отличием»

Вашингтон, , 22:09 — REGNUM Американская корпорация Raytheon провела презентацию концепта гиперзвуковой ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, сообщает 19 июня Aviation Week.

По утверждению разработчиков, скорость их ракеты будет достигать 5 Махов.

Корпорация показала изображение внешнего дизайна будущей ракеты, на котором полностью отсутствуют воздухозаборники.

«Это оружие являет собой фундаментальные изменения. Ничего подобного еще не существует», — заявил вице-президент корпорации Raytheon Том Бассинг.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в США провели первые воздушные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты ARRW класса «воздух-поверхность». Стоит отметить, что в России гиперзвуковые ракетные комплексы уже стоят на боевом дежурстве, а в Китае разработка этого оружия уже приблизилась к финальной стадии.

Читайте ранее в этом сюжете: Юрий Борисов заявил о возрождении подводного флота на Чёрном море