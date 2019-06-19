Шойгу рассказал о новейших ракетно-пушечных комплексах ПВО «Панцирь-СМ»

Москва, , 20:10 — REGNUM Работы по созданию нового зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения (ЗРПК) «Панцирь-СМ» должны завершиться в 2021 году, заявил 19 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на коллегии Минобороны по вопросам реализации гособоронзаказа.

Новый «Панцирь» будет заметно превосходить существующий сейчас комплекс «Панцирь-С1». Прежде всего это касается ракетного вооружения и автомобильного шасси.

ЗРПК «Панцирь-СМ» будет вооружён новыми высокоскоростными ракетами с дальностью поражения цели до 40 км, а также специальными «лёгкими» ракетами для борьбы с беспилотниками. ЗРПК будет установлен на многоцелевом автомобиле «Торнадо» с усиленной бронезащитой и повышенной проходимостью.

По мнению ряда экспертов, «Панцирь-СМ» по своим характеристикам будет уже комплексом не малой, а средней дальности.

Читайте ранее в этом сюжете: Шойгу рассказал о создании зенитно-ракетной системы С-350 «Витязь»