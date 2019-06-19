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Шойгу рассказал о новейших ракетно-пушечных комплексах ПВО «Панцирь-СМ»

Техника

Создание нового зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения должно завершиться в 2021 году

Шойгу рассказал о новейших ракетно-пушечных комплексах ПВО «Панцирь-СМ»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ЗРПК Панцирь-С

Москва, 19 июня 2019, 20:10 — REGNUM  Работы по созданию нового зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения (ЗРПК) «Панцирь-СМ» должны завершиться в 2021 году, заявил 19 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на коллегии Минобороны по вопросам реализации гособоронзаказа.

Новый «Панцирь» будет заметно превосходить существующий сейчас комплекс «Панцирь-С1». Прежде всего это касается ракетного вооружения и автомобильного шасси.

ЗРПК «Панцирь-СМ» будет вооружён новыми высокоскоростными ракетами с дальностью поражения цели до 40 км, а также специальными «лёгкими» ракетами для борьбы с беспилотниками. ЗРПК будет установлен на многоцелевом автомобиле «Торнадо» с усиленной бронезащитой и повышенной проходимостью.

По мнению ряда экспертов, «Панцирь-СМ» по своим характеристикам будет уже комплексом не малой, а средней дальности.

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Военно-промышленный комплекс
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