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Шойгу рассказал о создании зенитно-ракетной системы С-350 «Витязь»

Техника

ЗРС обладает повышенными огневыми возможностями и будет заменять в войсках систему С-300В

Шойгу рассказал о создании зенитно-ракетной системы С-350 «Витязь»
Иллюстрация: Vitalykuzmin.net
Пусковая установка ЗРК С-350Е

Москва, 19 июня 2019, 19:12 — REGNUM  В России завершена разработка зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь», превосходящей по огневой мощи комплексы ПВО С-300В, сообщил 19 июня российский министр обороны Сергей Шойгу на заседания коллегии Министерства обороны по вопросам реализации гособоронзаказа.

«В этом году завершена разработка зенитной ракетной системы С-350 с повышенными огневыми возможностями», — сказал Сергей Шойгу.

Напомним, зенитно-ракетная система (ЗРС) С-350 «Витязь» создавалась для замены в войсках комплексов ПВО С-300В. Новый комплекс способен гарантированно уничтожать на дальности до 60 км воздушные цели всех типов, включая беспилотники, перспективные образцы и малозаметные объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня Сергей Шойгу сообщил, что к 2022 году будет завершена модернизация системы противоракетной обороны Москвы.

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