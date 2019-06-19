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Противоракетная оборона Москвы к 2022 году будет модернизирована

Техника

Это одно из мероприятий, способных обеспечить решение приоритетных задач, стоящих перед Воздушно-космическими силами

Москва, 19 июня 2019, 16:58 — REGNUM  Модернизация системы противоракетной обороны Москвы будет завершена к 2022 году, заявил 19 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны по вопросам реализации гособоронзаказа.

Сергей Шойгу отметил, что это и другие запланированные мероприятия обеспечат выполнение «приоритетных задач, стоящих перед Воздушно-космическими силами».

«В 2022 году (планируется завершить) модернизацию системы противоракетной обороны Москвы», — сказал Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году было опубликовано видео испытательного пуска новой российской ракеты, предназначенной для перехвата ракет противника.

Читайте ранее в этом сюжете: «Оружие Судного дня»: в Германии рассказали о новой российской ракете

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