Пентагон замедлил приёмку топливозаправщиков KC-46 Pegasus от «Боинга»

Вашингтон, , 15:36 — REGNUM В ходе Парижского авиасалона были заданы неудобные вопросы по поводу качества сборки новых топливозаправщиков KC-46 Pegasus производства американской компании «Боинг». Об этом пишет военный новостной ресурс Defense One.

ВВС США, которые получают этот самолет, по-прежнему находят посторонние предметы внутри этих машин. Проблемы с программой поставки KC-46 в войска начались в январе 2019 года, когда «Боинг», наконец, начал поставлять самолеты.

За стеновыми панелями и под полом летчики нашли инструменты, мусор, проволочные стяжки и гайки. В феврале ВВС США прекратили принимать самолеты от компании. Затем приемка возобновилась в марте 2019 года и снова остановилась, когда инспекторы обнаружили большое количество мусора.

В настоящее время ВВС США принимают всего один самолет в месяц. Чиновники Пентагона с нетерпением ждут, когда на конвейере компании будут налажены новые процессы проверки. По словам представителей ВВС США, посторонние предметы, мусор были найдены внутри десятков топливозаправщиков KC-46 Pegasus на различных стадиях сборки самолетов на заводе «Боинга» в Эверетте, штат Вашингтон.