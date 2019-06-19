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В России компания Chevrolet отзывает 191 автомобиль

Техника

Отзыву подлежат 182 автомобиля Chevrolet Camaro и 9 автомобилей Chevrolet Corvette

Москва, 19 июня 2019, 15:18 — REGNUM  Американская автокомпания Chevrolet отзывает в России 182 машины Chevrolet Camaro и 9 машин Chevrolet Corvette. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба Росстандарта.

Под отзыв попадают автомобили, сошедшие с конвейера завода в период с декабря 2016 года по январь 2019 года.

Автокомпания отзывает машины из-за неисправности электроусилителя руля.

«Потеря электроусиления может длиться весь цикл зажигания, но может вернуться в работу после перезапуска автомобиля. Клиенты могут испытывать эти условия во время последовательных циклов зажигания», — говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Также сообщается, что при потере усиления, ручное управление рулевой системой полностью сохранится, однако эта неисправность может увеличить риск дорожно-транспортного происшествия.

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